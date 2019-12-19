Саратовская область старается стать лучшей по событийному туризму

СЕГОДНЯ 12:33 2019-12-19T12:33:42+03:00

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На сегодняшней пресс-конференции председатель комитета по туризму Виктория Бородянская рассказала о том, что делается для того, чтобы Саратовская область стала лучшей в сфере событийного туризма Russian Event Awards.

Напомним, такую задачу поставил губернатор Саратовской области Валерий Радаев после того, как регион занял шестое место в этом рейтинге.

- У нас прирастает событийный календарь, потому что это направление туризма получило определtнное признание на нашей территории. Этого бы не было, если бы люди не ездили, не перемещались, не становились бы более популярными наши фестивали и какие-то праздники. У нас увеличивается количество людей которые приезжают к нам с других территорий, мы учимся себя позиционировать. В этом году мы поднялись по всем рейтингам которые имеют отношение к этому фестивальному движению. Это отмечается на федеральном уровне, — рассказала Виктория Бородянская.

Также она рассказала о цели «учиться позиционировать себя еще больше», потому что на первое полугодие 2020 года запланирован большой блок образовательных мероприятий именно для того, чтобы научить местные органы власти которые занимаются организацией мероприятий правильно их формировать, позиционировать, наполнять.

Председатель комитета по туризму региона отметила, что на мероприятия, которые прошли в этом году, прибыли 20% туристов из других регионов. Также идет работа с национальными премиями и всероссийскими конкурсами.

ИСТОЧНИК KP.RU