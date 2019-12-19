В Саратове парень избил прохожего ради телефона

СЕГОДНЯ 12:01 2019-12-19T12:01:00+03:00

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Полиция Ленинского района раскрыла грабеж в отношении 33-летнего мужчины.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 18 декабря в полночь у дома №18а на улице Ломоносова неизвестный избил его и отобрал телефон Fly и 300 рублей.

Сумма ущерба превысила 3 тыс. рублей.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 19-летний парень, который во всем признался.

Он рассказал, что сдал похищенное в ломбард, у юноши изъяли залоговый билет скупки.

На злоумышленника завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU