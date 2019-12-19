В Саратове парень избил прохожего ради телефона
Технику гражданин сдал в ломбард
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Полиция Ленинского района раскрыла грабеж в отношении 33-летнего мужчины.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 18 декабря в полночь у дома №18а на улице Ломоносова неизвестный избил его и отобрал телефон Fly и 300 рублей.
Сумма ущерба превысила 3 тыс. рублей.
Предполагаемого преступника задержали, им оказался 19-летний парень, который во всем признался.
Он рассказал, что сдал похищенное в ломбард, у юноши изъяли залоговый билет скупки.
На злоумышленника завели уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU