2019-12-19T11:55:45+03:00
Общество

Саратовские прыгуны в воду взяли девять медалей всероссийских соревнований

Состязания прошли в Бузулуке
Дарья Вострикова
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В Бузулуке завершились Всероссийские соревнования по прыжкам в воду «Кубок Урала».

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, турнир прошел с 14 по 17 декабря, в нем приняли участие 144 прыгуна в воду из 11 городов.

Так, саратовские спортсмены выиграли девять медалей соревнований.

Илья Строев выиграл три кубковых медали: золотые в личных прыжках с метрового и трехметрового трамплинов, серебряную в синхронных прыжках с трехметрового трамплина. Константин Лукин завоевал золото на вышке, вторым на вышке стал Александр Захаров. В индивидуальных прыжках с метрового трамплина вторым стал Константин Лукин, третье место получил Артем Шпанов.

Юлия Макарова выиграла золото в личных прыжках с трехметрового трамплина, серебро в аналогичной дисциплине на метровом трамплине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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