Рецидивист оставил балашовца без стиральной машины
Гражданин забрал технику через не закрытую входную дверь
Изменить размер текста:
Полиция Балашовского района раскрыла кражу у 55-летнего местного жителя.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 13 декабря неизвестные проникли через входную дверь, которая была не закрыта, в квартиру, и унесли стиральную машинку.
Предполагаемого преступника задержали, им оказался 35-летний рецидивист.
На него завели очередное уголовное дело, похищенное изъяли. Сейчас он является административно задержанным, поэтому мера пресечения в отношении мужчины не менялась.
ИСТОЧНИК KP.RU