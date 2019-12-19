2019-12-19T11:44:34+03:00
Происшествия

Рецидивист оставил балашовца без стиральной машины

Гражданин забрал технику через не закрытую входную дверь
Дарья Вострикова
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Полиция Балашовского района раскрыла кражу у 55-летнего местного жителя.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 13 декабря неизвестные проникли через входную дверь, которая была не закрыта, в квартиру, и унесли стиральную машинку.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 35-летний рецидивист.

На него завели очередное уголовное дело, похищенное изъяли. Сейчас он является административно задержанным, поэтому мера пресечения в отношении мужчины не менялась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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