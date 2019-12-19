2019-12-19T11:40:46+03:00
Происшествия

За минувшую среду в Саратове сбили шесть пешеходов

Три человека попали под колеса в Заводском районе еще трое – в Октябрьском
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Три пешехода пострадали под колесами машин в минувшую среду, 18 декабря, в Заводском районе Саратова.

Утром в 7.10 на пересечении Крымской и проспекта Энтузиастов 27-летний водитель Peugeot-406 сбил 65-летнюю женщину.

Днем, в 15.10 у дома № 142 на улице Огородная 64-летняя прохожая попала под ВАЗ-21144, которым управлял 36-летний водитель.

На Азина у дома №23 вечером в 20.30 еще одна женщина пострадала под колесами Mitsubishi Lancer.

Еще три человека были сбиты в Октябрьском районе. В 17.10 на перекрестке Большой Садовой и Беговая 57-летняя женщина попала под колеса Toyota Corolla 43-летнего водителя.

В 20.35 у дома № 129 на Чернышевского 23-летний водитель «ШЕВРОЛЕ», сьил сразу двух пешеходов своих 23-летних ровесников – девушку и парня.

Все шесть пострадавших госпитализированы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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