2019-12-19T11:29:24+03:00
Общество

Без воды остался центр Саратова и поселок Юбилейный

Ограничения продлятся до вечера
Дарья Вострикова
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Сегодня, 19 декабря, без воды остался ряд улиц в центре Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», ограничения на Рабочей улице от Разина до 16-го Белоглинского проезда, Разина от Рабочей до Московской продлятся до 23:00.

Воду на улице Братьев Никитиных, Шевыревской, Усть-Курдюмской, Державинской, Федоровской обещают дать ориентировочно до 20:00.

Ограничения связаны с работами на водопроводе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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