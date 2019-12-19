Без воды остался центр Саратова и поселок Юбилейный
Ограничения продлятся до вечера
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Сегодня, 19 декабря, без воды остался ряд улиц в центре Саратова.
Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», ограничения на Рабочей улице от Разина до 16-го Белоглинского проезда, Разина от Рабочей до Московской продлятся до 23:00.
Воду на улице Братьев Никитиных, Шевыревской, Усть-Курдюмской, Державинской, Федоровской обещают дать ориентировочно до 20:00.
Ограничения связаны с работами на водопроводе.
ИСТОЧНИК KP.RU