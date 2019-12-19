Вырос туристический поток в Саратовскую область

СЕГОДНЯ 11:23 2019-12-19T11:23:57+03:00

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На сегодняшней конференции в пресс-центре «Комсомольской правды-Саратов» председатель комитета по туризму Саратовской области Виктория Бородянская подвела предварительные итоги отрасли.

Так, за 2019 год было создано 3 965 субъектов малого и среднего предпринимательства по 40 видам экономической деятельности, которые относятся к сферам туризма. В это число входит 17 туроператоров, 132 турагенства, 322 коллективных средств размещения, 110 турбаз, 22 лечебно-оздоровительных организации и столько же объектов сельского туризма, шесть горнолыжных объектов, 160 охотничьих угодий, 115 частных прудов, объекты рыбалки, конные заводы, аэропорт, железнодорожные и автовокзалы.

Кроме того, вырос внутренний и въездной туристический поток в регион. Он составляет 1,1 млн человек (рост 110%).

Также увеличились отчисления в бюджет области. Платные услуги туроператоров, турагенств, коллективных средств размещения принесли 3 млрд рублей (рост 103,4%), а налоговые поступления от субъектов бизнеса по 40 видам деятельности в областной и местные бюджеты — 4,3 млрд рублей (рост 102,3%).

Налоговые поступления от туроператоров и турагенств составили 18,8 млн рублей (рост 104,4%).

ИСТОЧНИК KP.RU