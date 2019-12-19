Наледь с улиц Саратова убирают 272 рабочих
И 215 единиц техники
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На улицы Саратова утром 19 декабря для уборки снега и наледи вышли 272 рабочих МБУ «Дорстрой» и МБУ «Служба благоустройства города».
Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, также задействованы 215 единиц техники.
Особое внимание уделяется остановкам общественного транспорта и подходам к учреждениям социальной инфраструктуры.
За минувшие сутки было использовано три тонны пескосоляной смеси и 10 тонн реагентов.
ИСТОЧНИК KP.RU