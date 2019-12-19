2019-12-19T09:43:55+03:00
Происшествия

У преподавателя-взяточника из Энгельса будут забирать 10% заработка

Он получал деньги от студентов за экзамены
Екатерина Семенова
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В Энгельсе Саратовской области преподаватель вуза признан виновным в получении взяток.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, речь идет об энгельсском филиале технологического университета.

Преподавателя признали виновным в получении пяти взяток.

Было установлено, что взятки он получал 28 июня, 1 ноября 2018 года, а также 29 января и в апреле 2019 года. Общая сумма полученных от студентов взяток составила 41 тыс. рублей. Деньги предназначались за выставление в зачетки сведений об успешной сдаче экзаменов.

Уголовыне дела были возбуждены по метариалам проверок из полиции Энгельса.

Суд назначил преподавателю год исправительных работ и удержание в доход государства 10% заработка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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