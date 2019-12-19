В Балакове парни угнали ВАЗ
Машину обнаружили в посадках
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Полиция Балаковского района раскрыла угон у 49-летнего местного жителя.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, в ночь с 16 на 17 декабря кто-то уехал на машине ВАЗ-2106, которая стояла у дома №29 на улице 60 лет СССР.
Выяснилось, что к преступлению причастен 16-летний рецидивист и его 17-летний сообщник из Широкого Буерака.
Машину обнаружили в лесопосадках у села Быков Острог и вернули владельцу под сохранную расписку.
На парней завели уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU