В Балакове парни угнали ВАЗ

СЕГОДНЯ 09:12 2019-12-19T09:12:04+03:00

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Полиция Балаковского района раскрыла угон у 49-летнего местного жителя.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, в ночь с 16 на 17 декабря кто-то уехал на машине ВАЗ-2106, которая стояла у дома №29 на улице 60 лет СССР.

Выяснилось, что к преступлению причастен 16-летний рецидивист и его 17-летний сообщник из Широкого Буерака.

Машину обнаружили в лесопосадках у села Быков Острог и вернули владельцу под сохранную расписку.

На парней завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU