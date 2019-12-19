Саратовцы стали лауреатами фестиваля «Театральное приволжье»

СЕГОДНЯ 09:08 2019-12-19T09:08:39+03:00

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Театр-студия «Театралика» из Саратова получил награды фестиваля «Театральное приволжье».

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, артистам вручили два кубка и два денежных сертификата: «на постановку спектакля за II место в номинации «Лучший школьный спектакль»» (спектакль «Гадкий утёнок» Г.Х. Андерсен), а также «на образовательную поездку за победу в номинации «Лучший актёр школьного спектакля»». Последнюю получил Иван Шашлов за роль утенка.

Коллектив получил награды и личные поздравления от заместителя полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олега Машковцева.

ИСТОЧНИК KP.RU