В ТЦ «Оранжевый» горело кафе «Донна пицца»

СЕГОДНЯ 09:04 2019-12-19T09:04:31+03:00

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В Заводском районе Саратова горело кафе в ТЦ «Оранжевый» на площади Орджоникидзе.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, сигнал о возгорании поступил дежурному в 05:14.

Горело кафе «Донна пицца» на площади 3 кв. м. Огонь повредил мягкую мебель и кондиционер.

На тушение выезжали 44 человека личного состава. Эвакуация не потребовалась, так как торговый центр не работал.

Причина пожара устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU