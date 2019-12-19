В ТЦ «Оранжевый» горело кафе «Донна пицца»
Его тушили 44 человека
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В Заводском районе Саратова горело кафе в ТЦ «Оранжевый» на площади Орджоникидзе.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, сигнал о возгорании поступил дежурному в 05:14.
Горело кафе «Донна пицца» на площади 3 кв. м. Огонь повредил мягкую мебель и кондиционер.
На тушение выезжали 44 человека личного состава. Эвакуация не потребовалась, так как торговый центр не работал.
Причина пожара устанавливается.
ИСТОЧНИК KP.RU