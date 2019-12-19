В Саратове парень украл из квартиры женщины сумку с очками

СЕГОДНЯ 09:03 2019-12-19T09:03:51+03:00

Гражданин во всем признался

Изменить размер текста: A A

Полиция Кировского района раскрыла кражу у 52-летней женщины.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, с 23:00 15 августа по 7:30 16 августа неизвестный отжал пластиковое окно в квартире на Хвалынской улице и унес женскую сумку стоимостью 2 тыс. рублей.

В ней находился телефон Samsung, кошелек с 600 рублями, духи, очки.

Выяснилось, что к преступлению причастен 24-летний рецидивист, который находился в федеральном розыске, из Энгельса.

Гражданин во всем признался, у него изъяли гаджет.

На него завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU