Пьяный саратовец отделался условным сроком за сломанный нос полицейского

СЕГОДНЯ 09:05 2019-12-19T09:05:43+03:00

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В Саратове вынесен приговор 38-летнему местному жителю.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его признали виновным в применении насилия к представителю власти.

Днем 22 сентября сотрудники полиции во время патрулирования обнаружили у дома на Белоглинской лежащего мужчину. Оказалось, что гражданин пьян. Правоохранители усадили его в автомобиль, чтобы отвезти на медосвидетельствование.

Но, оказавшись в салоне, мужчина пришел в себя и бросился с кулаками на сидящего рядом полицейского. Он сломал ему нос.

В суде мужчина раскаялся и был приговорен к 3,5 года условно.

ИСТОЧНИК KP.RU