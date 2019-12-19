Пьяный саратовец отделался условным сроком за сломанный нос полицейского
В Саратове вынесен приговор 38-летнему местному жителю.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его признали виновным в применении насилия к представителю власти.
Днем 22 сентября сотрудники полиции во время патрулирования обнаружили у дома на Белоглинской лежащего мужчину. Оказалось, что гражданин пьян. Правоохранители усадили его в автомобиль, чтобы отвезти на медосвидетельствование.
Но, оказавшись в салоне, мужчина пришел в себя и бросился с кулаками на сидящего рядом полицейского. Он сломал ему нос.
В суде мужчина раскаялся и был приговорен к 3,5 года условно.
ИСТОЧНИК KP.RU