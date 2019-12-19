2019-12-19T09:05:43+03:00
Происшествия

Пьяный саратовец отделался условным сроком за сломанный нос полицейского

Мужчина напал на правоохранителя в автомобиле ППС
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратове вынесен приговор 38-летнему местному жителю.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его признали виновным в применении насилия к представителю власти.

Днем 22 сентября сотрудники полиции во время патрулирования обнаружили у дома на Белоглинской лежащего мужчину. Оказалось, что гражданин пьян. Правоохранители усадили его в автомобиль, чтобы отвезти на медосвидетельствование.

Но, оказавшись в салоне, мужчина пришел в себя и бросился с кулаками на сидящего рядом полицейского. Он сломал ему нос.

В суде мужчина раскаялся и был приговорен к 3,5 года условно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Саратовские стилисты и парикмахеры к новому году подарили новые образы детям в реабилитационном центре
В Энгельсе мужчина потребовал от родственников подсудимого 600 тыс. рублей
Наледь с улиц Саратова убирают 272 рабочих
Депутат Воробьев: Вопрос обеспечения детей-сирот жильем первостепенен для всех органов власти
У преподавателя-взяточника из Энгельса будут забирать 10% заработка
В Балакове парни угнали ВАЗ
Малый и средний бизнес Саратовской области заплатил 5,8 млрд рублей налогов
Саратовцы стали лауреатами фестиваля «Театральное приволжье»
Панков: Володину вручили премию за укрепление дружбы между народами
Пьяный саратовец отделался условным сроком за сломанный нос полицейского
В ТЦ «Оранжевый» горело кафе «Донна пицца»
В Саратове парень украл из квартиры женщины сумку с очками
Улицы Саратова будут убирать около 300 человек
В Саратове сельчанин украл у мужчины обручальные кольца
В Саратове состоится рождественский турнир по мини-футболу
В Вольске подросток угнал «Оку» у пенсионера
В Саратове прошла выставка «Новогодние фантазии»
В Красноармейске рецидивист отобрал у матери золотую цепочку