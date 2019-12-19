В Саратове сельчанин украл у мужчины обручальные кольца
Гражданин сдал украшения в ломбард
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Полиция Заводского района раскрыла кражу у 54-летнего мужчины.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, с 15 по 17 ноября неизвестный тайком унес два золотых обручальных кольца из квартиры на улице Марины Расковой.
Вчера, 18 декабря, предполагаемого преступника задержали, им оказался 23-летний житель села Степное. Гражданин признался, что сдал украшения в ломбард, у него при обыске изъяли залоговый билет скупки.
На мужчину завели уголовное дело, после чего отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU