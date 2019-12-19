2019-12-19T08:33:08+03:00
Общество

В Саратове состоится рождественский турнир по мини-футболу

Будут состязаться дети и юноши
Дарья Вострикова
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В Саратове 28 декабря начнется открытый городской рождественский турнир по мини-футболу, посвященный Героям Отечества.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, участие примут ребята в возрасте от восьми до пятнадцати лет, поделенные на три возрастные группы. Всего будет 20 команд.

В состязании примут участие спортсмены из Саратова и области, Пензы и Екатеринбурга.

Так, с 28 по 30 декабря будут состязаться 14-15-летние ребята, с 2 по 4 января те, кому 11-12 лет, а с 5 по 7 января 8-9-летние малыши.

ИСТОЧНИК KP.RU

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