В Вольске подросток угнал «Оку» у пенсионера
На парня завели уголовное дело
Изменить размер текста:
Полиция Вольского района раскрыла угон у 66-летнего жителя Вольска.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, с 22:00 17 декабря до 00:50 18 декабря кто-то забрал его «Оку», припаркованную у дома №51 на Малыковской улице города.
Позже автомобиль нашли, выяснилось, что за его рулем был 13-летний восьмиклассник.
Машину вернули владельцу, а на мальчика завели уголовное дело, после чего отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU