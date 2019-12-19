В Вольске подросток угнал «Оку» у пенсионера

СЕГОДНЯ 08:29 2019-12-19T08:29:39+03:00

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Полиция Вольского района раскрыла угон у 66-летнего жителя Вольска.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, с 22:00 17 декабря до 00:50 18 декабря кто-то забрал его «Оку», припаркованную у дома №51 на Малыковской улице города.

Позже автомобиль нашли, выяснилось, что за его рулем был 13-летний восьмиклассник.

Машину вернули владельцу, а на мальчика завели уголовное дело, после чего отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU