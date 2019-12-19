В Саратове прошла выставка «Новогодние фантазии»
Мероприятие состоялось в библиотеке
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В литературно-музыкальной гостиной библиотеки Саратова прошла книжно-иллюстративная выставка «Новогодние фантазии».
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, также гости мероприятия увидели выступление творческого коллектива ГАУК СО «Дворец культуры «Россия» — литературно-музыкального клуба «На завалинке».
Горожане услышали известные мелодии и песни, стихи, басни, посвященные зиме и празднованию Нового года.
ИСТОЧНИК KP.RU