С проспекта Кирова убрали незаконно установленный ларек

СЕГОДНЯ 08:14 2019-12-19T09:09:16+03:00

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Вчера, 18 декабря, глава Саратова Михаил Исаев опубликовал в своем профиле соцсети Instagram видео демонтажа ларька на проспекте Кирова.

- Пешеходная зона должна стать свободной от палаточной торговли и рекламы. Мы будем использовать все законные способы, чтобы этого достичь!— написал мэр.

Напомним, что Михаил Исаев потребовал от своих подчиненных на постоянном действующем совещании решить ситуацию с торговыми павильонами на проспекте, не допускать появления новых ларьков.

ИСТОЧНИК KP.RU