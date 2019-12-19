С проспекта Кирова убрали незаконно установленный ларек
Демонтаж прошел вчера вечером
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Вчера, 18 декабря, глава Саратова Михаил Исаев опубликовал в своем профиле соцсети Instagram видео демонтажа ларька на проспекте Кирова.
- Пешеходная зона должна стать свободной от палаточной торговли и рекламы. Мы будем использовать все законные способы, чтобы этого достичь!— написал мэр.
Напомним, что Михаил Исаев потребовал от своих подчиненных на постоянном действующем совещании решить ситуацию с торговыми павильонами на проспекте, не допускать появления новых ларьков.
ИСТОЧНИК KP.RU