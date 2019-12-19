2019-12-19T07:58:05+03:00
Происшествия

В Марксе женщина зарезала покушавшегося на ее честь мужчину

Потом она легла спать, несмотря на труп в квартире
Екатерина Семенова
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Фото СУ СКР по Саратовской областиФото СУ СКР по Саратовской области
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В Марксе под суд отправили 45-летнюю женщину.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ее обвиняют в убийстве.

По версии следствия, 30 сентября она у себя в квартире распивала алкоголь с 59-летним мужчиной. Гость начал оказывать ей знаки внимания, но что получил категорический отказ.

Однако вместо того, чтобы отступить, мужчина применил силу. Женщина, защищаясь, ударила его скалкой по голове. Когда потенциальный насильник упал, она вооружилась ножом на кухне и нанесла обидчику множественные ранения.

После этого женщина отправилась спать, несмотря на труп в квартире. Утром она отправилась за спиртным в магазин, а по пути рассказала встретившихся сотрудникам полиции о случившемся.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Фото СУ СКР по Саратовской области

Свою вину во время расследования гражданка признала полностью.

Дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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