Володина наградили премией еврейских общин России

СЕГОДНЯ 22:41 2019-12-18T23:06:34+03:00

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Председатель ГД РФ Вячеслав Володин получил награду «Скрипач на крыше» за вклад в укрепление дружбы между народами России.

Вручение премии Федерации еврейских общин России прошло в Государственном Кремлевском Дворце.

Вячеслав Володин был награжден в номинации «Государственная деятельность». Награду ему вручил Президент Федерации Еврейских общин России Александр Борода.

Вячеслав Володин поблагодарил за награду и назвал ее «самым неожиданным событием в уходящем году».

- Хочу поздравить вас с наступающими Ханукой и Новым годом, пожелать счастья, здоровья, тепла в домах, любви к ближним, - сказал он.

Премия «Скрипач на крыше» была учреждена в 2002 году. Она вручается людям, которые своей деятельностью внесли весомый вклад в развитие культурной и общественной жизни страны, независимо от их национальности и вероисповедания.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/750485" frameborder="0"></iframe> Володин получил награду "Скипач на крыше".

ИСТОЧНИК KP.RU