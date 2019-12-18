Володина наградили премией еврейских общин России
Председатель ГД РФ Вячеслав Володин получил награду «Скрипач на крыше» за вклад в укрепление дружбы между народами России.
Вручение премии Федерации еврейских общин России прошло в Государственном Кремлевском Дворце.
Вячеслав Володин был награжден в номинации «Государственная деятельность». Награду ему вручил Президент Федерации Еврейских общин России Александр Борода.
Вячеслав Володин поблагодарил за награду и назвал ее «самым неожиданным событием в уходящем году».
- Хочу поздравить вас с наступающими Ханукой и Новым годом, пожелать счастья, здоровья, тепла в домах, любви к ближним, - сказал он.
Премия «Скрипач на крыше» была учреждена в 2002 году. Она вручается людям, которые своей деятельностью внесли весомый вклад в развитие культурной и общественной жизни страны, независимо от их национальности и вероисповедания.
Володин получил награду "Скипач на крыше".
ИСТОЧНИК KP.RU