2019-12-19T05:58:29+03:00
Общество

В Саратове сегодня ожидается снегопад и сильный ветер

На дорогах гололедица
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

19 декабря, в четверг, в Саратове и по области вновь ожидается теплая погода.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона со ссылкой на прогноз областного Гидрометцентра, днем столбик термометра поднимется до 5 градусов выше нуля.

Днем возможен мокрый снег, морось. При этом видимость из-за тумана снизится до 500 метров и менее. На дорогах гололедица. Кроме того прогнозируется гололед и налипание мокрого снега.

Ветер будет дуть с запада со скоростью 7-12 метров в секунду, а при порывах до 17 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Саратове сегодня ожидается снегопад и сильный ветер
Володина наградили премией еврейских общин России
СУСК начало проверку обрушения стрелы башенного крана в Саратове
В Саратове в ближайшее время освобождаются более 700 участков под застройку
Установлены владелец и арендатор башенного крана, который придавил двух рабочих в Саратовев
Два саратовских университета вошли в ТОП-100 лучших вузов России
Студенты и магистранты СГЮА получили престижные стипендии
В селе Синодское мужчина нашел в доме двух мертвых односельчан
С начала года власти проанализировали более 718 тыс. сообщений в соцсетях
Вышла покурить и умерла: подробности трагедии в центре Саратова
В Саратовской области для Всероссийской переписи населения задействуют 3 тыс.волонтеров
В Саратове пресекли незаконную торговлю елками и соснами
Под Саратовом чиновника оштрафовали за игнорирование просьбы жительницы
Саратовцы чаще всего жалуются на отсутствие ремонта домов
В Саратовской области отремонтировали 75 общественных территорий
В Саратовской гимназии создали турагентство для школьников
Прокуратура Волжского района обязала УК стирать с домов надписи о продаже наркотиков
Жители Энгельса увидят экспозицию «Новый город иллюзий»