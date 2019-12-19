В Саратове сегодня ожидается снегопад и сильный ветер

СЕГОДНЯ 05:58 2019-12-19T05:58:29+03:00

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19 декабря, в четверг, в Саратове и по области вновь ожидается теплая погода.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона со ссылкой на прогноз областного Гидрометцентра, днем столбик термометра поднимется до 5 градусов выше нуля.

Днем возможен мокрый снег, морось. При этом видимость из-за тумана снизится до 500 метров и менее. На дорогах гололедица. Кроме того прогнозируется гололед и налипание мокрого снега.

Ветер будет дуть с запада со скоростью 7-12 метров в секунду, а при порывах до 17 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU