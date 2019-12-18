2019-12-18T19:55:57+03:00
Происшествия

СУСК начало проверку обрушения стрелы башенного крана в Саратове

Изъята документация у подрядчика
Екатерина Семенова
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Фото СУ СКР по Саратовской областиФото СУ СКР по Саратовской области
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В Заводском районе Саратова начата проверка обрушения башенного крана, при котором пострадали два человека.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, следователи опрашивают рабочих, изъята документация у подрядной организации.

ЧП случилось около 10:30 в среду, 18 декабря. На стройке по улице Пензенская обрушилась стрела крана. При этом крюк отлетел в стену, на которой работали каменщики. Два человека получили травмы и были госпитализированы.

Фото СУ СКР по Саратовской области

Фото СУ СКР по Саратовской области

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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