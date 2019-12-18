Установлены владелец и арендатор башенного крана, который придавил двух рабочих в Саратовев

СЕГОДНЯ 17:28 2019-12-18T17:28:47+03:00

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Строительный кран, стрела которого упала и покалечила грузом двух человек 18 декабря в Саратове, принадлежит компании «Башкран». Он используется на строительстве школы на улице Пензенская по договору с генпродрядчиком, которым является «ФракДжет-строй». Эту информацию «КП-Саратов» уточнили в региональном минстрое и пресс-службе мэрии.

В мэрии также заявили, что проводится проверка по этому инциденту. Работа крана остановлена. Сейчас на строительстве, которое продолжается, используется автокран.

Напомним, при падении стрелы башенного крана пострадали двое рабочих 42- и 51-го года.

Это не первый инцидент за последнее время на объектах ООО «ФракДжет-Строй» в Саратовской области. В Энгельсе в середине ноября 42-летний рабочий упал со строительных лесов и был госпитализирован на проспекте Фридриха Энгельса, 207. По этому адресу находится ООО «ФракДжет-Волга», чье подразделение ООО «ФракДжет-Строй» занимается возведением школ в микрорайоне «Звезда» и на Пензенской.

ИСТОЧНИК KP.RU