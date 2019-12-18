В селе Синодское мужчина нашел в доме двух мертвых односельчан

СЕГОДНЯ 17:02 2019-12-18T17:02:50+03:00

По предварительной версии, они могли отравиться продуктами горения

Изменить размер текста: A A

В Воскресенском районе Саратовской области следователи начали проверку обстоятельств гибели двух человек — мужчин 34 и 57-ми лет.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тела найдены 18 декабря в частном доме села Синодское.

Около 12 часов дня 57-летний житель, который занимался ремонтом электротехники, пришел к односельчанину. Он намеревался попросить помощи в ремонте насоса, однако обнаружил, что входная дверь открыта, а хозяин дома мертв. Его тело лежало в коридоре.

На место прибыли сотрудники полиции и следственного комитета, которые нашли в доме тело еще одного мужчины, также жителя села.

По предварительной версии, мужчины могли отравиться продуктами горения. Дом отапливался дровяной печью и шибер дымохода был закрыт.

Назначены экспертизы, по итогам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU