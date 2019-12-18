С начала года власти проанализировали более 718 тыс. сообщений в соцсетях

СЕГОДНЯ 16:55 2019-12-18T16:55:19+03:00

Изменить размер текста: A A

С начала 2019 года система «Инцидент-Менеджмент» проанализировала свыше 700 тыс.сообщений от жителей региона.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве внутренней политики и общественных отношений Саратовской области, из них отобрали более 17 тыс.инцидентов, где названа проблема и место ее нахождения. Эти факты направлены и отработаны органами власти и местного самоуправления. На 85% обращений даны ответы, содержащие разъяснения позиции власти, информацию о принятых мерах или перспективах решения вопроса.

С начала года наблюдается тенденция к снижению объема негативных откликов на полученную от власти информацию, а примерно 10% обратившихся оценивают полученную информацию позитивно или нейтрально.

С января обрабатываются сообщения 83 тыс. групп и аккаунтов пользователей в пяти крупнейших социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер, Инстаграм, Фейсбук. Мониторинг фиксирует обращения жителей, жалобы, критические замечания коммунального и бытового характера.

В работе заняты 21 министерство, 17 муниципалитетов, ООО «Концессия Водоснабжение Саратов». Региональным координатором работы является министерство внутренней политики и общественных отношений области.

ИСТОЧНИК KP.RU