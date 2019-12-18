В Саратовской области для Всероссийской переписи населения задействуют 3 тыс.волонтеров

СЕГОДНЯ 16:33 2019-12-18T16:33:20+03:00

Всего к работе в стране подключат не менее 20 тыс.добровольцев

Изменить размер текста: A A

В рамках Международного форума добровольцев в Сочи глава Росстата Павел Малков и руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев подписали соглашение о сотрудничестве по реализации проекта «Волонтеры переписи».

Как рассказали «КП-Саратов» в службе Саратовстата по подготовке к ВПН-2020, всего к работе по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года будет подключено не менее 20 000 добровольцев, что позволяет назвать проект «Волонтеры переписи» самым масштабным проектом 2020 года.

В регионах появятся волонтерские корпуса, обучать их будут сотрудники Росстата и его территориальных органов. Они же должны определить перечень социальных учреждений для оказания «Волонтерам переписи» помощи в переписи отдельных категорий населения.

В регионе участниками проекта станут примерно 3 тысячи волонтеров. Во время переписи они проведут информационно-разъяснительную работу с населением, окажут консультативную помощь, а также примут участие непосредственно в сборе данных – в качестве переписчиков.

Перепись населения пройдет с 1 по 31 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU