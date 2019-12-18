В Саратове пресекли незаконную торговлю елками и соснами
На деревья не было документов
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Сотрудники Управления Россельхознадзора по Саратовской области 18 декабря в Саратове провели рейды по пресечению незаконной торговли соснами, елями, пихтами.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, физические лица продавали 950 деревьев без фитосанитарной документации, подтверждающей отсутствие карантинных объектов.
На двух предпринимателей завели административные дела.
ИСТОЧНИК KP.RU