В Саратове пресекли незаконную торговлю елками и соснами

СЕГОДНЯ 16:27 2019-12-18T16:27:15+03:00

На деревья не было документов

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Сотрудники Управления Россельхознадзора по Саратовской области 18 декабря в Саратове провели рейды по пресечению незаконной торговли соснами, елями, пихтами.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, физические лица продавали 950 деревьев без фитосанитарной документации, подтверждающей отсутствие карантинных объектов.

На двух предпринимателей завели административные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU