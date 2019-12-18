Под Саратовом чиновника оштрафовали за игнорирование просьбы жительницы

СЕГОДНЯ 16:24 2019-12-18T16:24:28+03:00

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Прокуратура Краснокутского района выявила нарушения соблюдения жилищного законодательства и законодательства об организации предоставления государственных и муниципальных услуг.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, в администрацию Краснокутского муниципального района обратилась местная жительница с заявлением о признании ее дома непригодным для проживания.

Заключение по ее вопросу межведомственная комиссия вынесла через 51 день с момента подачи заявления вместо 30 дней, предусмотренных федеральным законодательством.

Поэтому в отношении председателя комитета архитектуры, строительства, ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района возбудили дело об административном правонарушении, виновное лицо оштрафовали на 3 тыс. рублей по решению суда.

ИСТОЧНИК KP.RU