Под Саратовом чиновника оштрафовали за игнорирование просьбы жительницы
Прокуратура Краснокутского района выявила нарушения соблюдения жилищного законодательства и законодательства об организации предоставления государственных и муниципальных услуг.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, в администрацию Краснокутского муниципального района обратилась местная жительница с заявлением о признании ее дома непригодным для проживания.
Заключение по ее вопросу межведомственная комиссия вынесла через 51 день с момента подачи заявления вместо 30 дней, предусмотренных федеральным законодательством.
Поэтому в отношении председателя комитета архитектуры, строительства, ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района возбудили дело об административном правонарушении, виновное лицо оштрафовали на 3 тыс. рублей по решению суда.
ИСТОЧНИК KP.RU