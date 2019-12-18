2019-12-18T16:19:20+03:00
Общество

Саратовцы чаще всего жалуются на отсутствие ремонта домов

Также недовольство вызывает начисление платы за жилищные и коммунальные услуги
Дарья Вострикова
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С начала 2019 года государственная жилищная инспекция области проверила 4158 жилых домов, за это время проведено 3820 инспекционных проверок.

Как рассказали «КП-Саратов» в ГЖИ региона, на территории всего находится 14 534 многоквартирных домов. 7812 из них обслуживают управляющие компании, 2249 - ТСЖ, ЖСК, ТСН.

Напомним, год назад порядка 900 домов находились без управления.

Всего в инспекцию поступило 23 910 обращений жителей. Большее число вопросов касались нарушения правил технической эксплуатации и ремонта жилищного фонда – 52%, несогласия с начисленной платой за жилищные и коммунальные услуги – почти 17% и некачественного предоставления коммунальных услуг – 14,5%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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