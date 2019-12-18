В Саратовской области отремонтировали 75 общественных территорий

СЕГОДНЯ 16:16 2019-12-18T16:16:18+03:00

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В Саратовской области отремонтировали 5 общественных территорий, благоустройство которых было запланировано на 2019 год в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве строительства и ЖКХ Саратовской области, в этом году работы проводились во всех 42 муниципальных образованиях области. Общественные территории для благоустройства выбирали сами жители в ходе рейтинговых голосований и общественных обсуждений.

Отметим, что в 2019 были отремонтированы 245 дворов по всей области, на благоустройство было направлено 821,3 млн рублей. Эти территории были включены в муниципальные программы по итогам проведенной инвентаризации.

В министерстве строительства и ЖКХ области организован постоянный контроль за качеством ремонтных работ. Гарантийный срок введенного в эксплуатацию объекта составляет 36 месяцев. Подрядная организация будет устранять недостатки, возникшие в течение гарантийного срока, за счет собственных средств.

- В следующем году реализация нацпроекта «Жильё и городская среда» в области продолжится. На 2020 год на это направление предусмотрено 747 млн рублей. За счет этих средств планируется благоустроить не менее 101 общественной территории, а также дворы, — отметил министр строительства и ЖКХ области Павел Мигачёв.

В этом году дизайн-проекты благоустройства территорий готовят заблаговременно. Согласно недавно принятым решениям, федеральные средства планируется довести регионам до 1 января 2020 года, после чего регионы будут оперативно направлять их в муниципалитеты. При новом подходе работы по ремонту дворов и парков можно будет начинать уже весной. Губернатор области Валерий Радаев поставил задачу благоустроить территории к 1 сентября 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU