В Саратовской гимназии создали турагентство для школьников

СЕГОДНЯ 16:15 2019-12-18T16:15:53+03:00

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Школьники в Саратове организовали турагентство для своих сверстников. В этом их поддержали учителя, директор и родители. Необычный проект презентовали в пресс-центре «КП-Саратов» представители авторского коллектива, ученики 11 «Б» гимназии №3 и их классный руководитель Екатерина Ефимова. Поддержать их пришла председатель областного комитета по туризму Виктория Бородянская.

Проект начался с эссе, которое по итогам поездки к месту приземления Гагарина написал ученик 7 класса Алексей Свотнев. Спустя три года это уже проработанный проект, суть которого встреча и сопровождение групп школьников из других городов при экскурсиях по Саратову. При этом вместо обычных экскурсоводов группы сопровождают сверстники – такие же школьники. Проект «Гагарин – навсегда!» предусматривает экскурсию к месту приземления Гагарина и в село Узморье, которое находится по-соседству и где действует уникальный школьный музей, посвященный первому коcмонавту.

- Мы много ездили на экскурсии в другие города и решили, почему бы нам не рассказать, чем известна Саратовская область таким же школьникам как мы, рассказать так, чтобы им было интересно. Наш проект уже занял второе место в туристическом конкурсе «Жемчужина Поволжья», – рассказал другой ученик 11 «Б» Михаил Райков.

Проект уже поддержан комитетом по туризму. Весной, по словам Виктории Бородянской, планируется организовать автобусные туры по сценарию проекта.

Школьники планируют внедрить свою идею в реализацию будущего «Парка покорителей космоса», который будет строиться на месте приземления первого космонавта при поддержке председателя Госдумы Вячеслава Володина.

ИСТОЧНИК KP.RU