2019-12-18T16:10:07+03:00
Происшествия

Прокуратура Волжского района обязала УК стирать с домов надписи о продаже наркотиков

Это может навредить детям
Дарья Вострикова
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Прокуратура Волжского района выявила нарушения исполнения законодательства в сфере профилактики незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, выяснилось, что на фасадах нескольких домов есть надписи с указанием ссылок о продаже наркотиков, а также информации, пропагандирующей употребление наркотических средств.

Это может привести к вовлечению подростков в незаконную деятельность по сбыту наркотических средств.

Пять управляющих организаций получили соответствующие представления, надписи стерты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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