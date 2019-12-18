Прокуратура Волжского района обязала УК стирать с домов надписи о продаже наркотиков
Прокуратура Волжского района выявила нарушения исполнения законодательства в сфере профилактики незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, выяснилось, что на фасадах нескольких домов есть надписи с указанием ссылок о продаже наркотиков, а также информации, пропагандирующей употребление наркотических средств.
Это может привести к вовлечению подростков в незаконную деятельность по сбыту наркотических средств.
Пять управляющих организаций получили соответствующие представления, надписи стерты.
ИСТОЧНИК KP.RU