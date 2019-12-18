2019-12-18T16:06:02+03:00
Общество

Жители Энгельса увидят экспозицию «Новый город иллюзий»

Мероприятие пройдет в краеведческом музее
Дарья Вострикова
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В энгельсском краеведческом музее в рамках Года театра-2019 24 декабря в 15:30 состоится торжественное открытие раздела экспозиции «Новый город иллюзий».

Как рассказали «КП-Саратов» в администрации Энгельсского района, это выставочный проект, реализованный в рамках победы в IV Конкурсе музейных проектов программы Российского фонда культуры «Гений места. Новое краеведение». Раздел экспозиции раскрывает неизвестные страницы культурной жизни Покровска-Энгельса 1920-1930-х годов.

Вход на экспозицию свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Жители Энгельса увидят экспозицию «Новый город иллюзий»