Мать-кукушку из Саратова лишили родительских прав

СЕГОДНЯ 16:02 2019-12-18T16:02:43+03:00

Женщина не принимала никакого участия в их воспитании

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Прокуратура Саратовского района дала заключение по гражданскому делу по иску о лишении родительских прав.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, с заявлением обратилась бабушка детей в возрасте 5 и 8 лет.

Их 38-летняя мать самоустранилась от выполнения родительских обязанностей по воспитанию и материальному содержанию своих детей.

Она не интересуется здоровьем малышей, не помогает материально.

Суд удовлетворил требования гражданки, гражданку лишили родительских прав.

ИСТОЧНИК KP.RU