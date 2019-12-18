Мать-кукушку из Саратова лишили родительских прав
Женщина не принимала никакого участия в их воспитании
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Прокуратура Саратовского района дала заключение по гражданскому делу по иску о лишении родительских прав.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, с заявлением обратилась бабушка детей в возрасте 5 и 8 лет.
Их 38-летняя мать самоустранилась от выполнения родительских обязанностей по воспитанию и материальному содержанию своих детей.
Она не интересуется здоровьем малышей, не помогает материально.
Суд удовлетворил требования гражданки, гражданку лишили родительских прав.
ИСТОЧНИК KP.RU