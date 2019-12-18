2019-12-18T16:00:12+03:00
Общество

В конце декабря в Саратов впервые привезут башмачок от мощей святителя Спиридона Тримифунтского

Приложиться к святыне можно в поселке Солнечный
Дарья Вострикова
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В конце декабря в Саратов с острова Корфу впервые будет принесен бархатный башмачок от мощей святителя Спиридона Тримифунтского.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе Саратовской епархии, башмачок передан в саратовский храм святителя Спиридона поселка Солнечный на постоянное хранение. Там пройдет торжественная встреча святыни 24 декабря в 17:00.

Святитель Спиридон — скорый помощник призывающим его и просящим его помощи. Его нетленные мощи находятся в храме города Керкира на острове Корфу. Все, кто несет служение в этом храме, убеждены: святой Спиридон сам посещает страждущих людей — уже много столетий при переоблачении мощей является чудо: бархатные башмачки святителя оказываются стоптанными. Ежегодно один башмачок передается для молитвенного поклонения в тот или иной храм Православной церкви.

Частицы башмачков принято также раздавать как благословение паломникам, приезжающим на Корфу поклониться святителю Спиридону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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