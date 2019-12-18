Жителю Энгельса дали 9,5 лет колонии за убийство соседки

СЕГОДНЯ 15:57 2019-12-18T15:57:41+03:00

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Суд признал 36-летнего жителя Энгельса виновным в убийстве.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, вечером 24 августа пьяный гражданин поссорился с 47-летней соседкой, из-за чего вонзил ей нож в грудь, повредив сердце.

Трагедия произошла на кухне общежития, расположенного на Молодежной улице в Энгельсе.

При оказании медицинской помощи потерпевшая от полученной травмы скончалась.

Теперь гражданин проведет 9,5 лет в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU