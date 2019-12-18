2019-12-18T15:55:15+03:00
Общество

Саратовский театр кукол выиграл международный конкурс

Жюри высоко оценило сделанную со зрителями игрушку
Дарья Вострикова
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Саратовский театр кукол «Теремок» стал победителем I международного конкурса ватной игрушки, который проходил в рамках Года театра в России. Церемония награждения победителей проходила на днях в Гостином дворе в Москве.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве культуры Саратовской области, театр представил на суд жюри игрушку, выполненную совместно со зрителями по мотивам спектакля «Бременские музыканты». Педагог театра Марина Мацуцкая организовала серию детских мастер-классов в театре, рассказав зрителям о технике классической ватной игрушки, и вместе с детьми сделала игрушку по мотивам спектакля.

Организаторами конкурса выступили центр ремёсел «Семейные традиции», творческий союз художников декоративно-прикладного искусства, дизайнерское агентство «Артбюро.Москва».

Отметим, что без внимания не остались работы начинающих художников ватного искусства и художников, проживающих в регионах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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