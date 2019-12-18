В Саратове два школьника узнали ВАЗ
Без машины осталась девушка
Изменить размер текста:
Полиция Заводского района раскрыла кражу у 26-летней безработной жительницы поселка Шарковка.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 8 декабря с 7:00 до 21:30 неизвестные угнали ее ВАЗ-21150.
Машину обнаружили у дома №10б на Подгорной улице в поселке Тепличный.
Вчера, 17 декабря, предполагаемых преступников задержали, ими оказались 16-летний ученик 10 класса и его 13-летний сообщник-восьмиклассник.
На парней завели уголовные дела, после чего отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU