2019-12-18T15:42:05+03:00
Происшествия

В Саратове два школьника узнали ВАЗ

Без машины осталась девушка
Дарья Вострикова
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Полиция Заводского района раскрыла кражу у 26-летней безработной жительницы поселка Шарковка.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 8 декабря с 7:00 до 21:30 неизвестные угнали ее ВАЗ-21150.

Машину обнаружили у дома №10б на Подгорной улице в поселке Тепличный.

Вчера, 17 декабря, предполагаемых преступников задержали, ими оказались 16-летний ученик 10 класса и его 13-летний сообщник-восьмиклассник.

На парней завели уголовные дела, после чего отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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