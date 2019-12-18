2019-12-18T15:10:05+03:00
Общество

Валерий Радаев потребовал действовать более решительно в предоставлении жилья детям-сиротам

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поставил задачу за шесть лет закрыть очередь по жилью из числа детей-сирот
Дарья Вострикова
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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев призвал действовать более решительно в вопросе обеспечения жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе губернатора Саратовской области, эта тема обсуждалась 17 декабря на совещании правительства РФ под председательством Дмитрия Медведева.

Председатель правительства РФ поставил задачу в течение 6 лет полностью закрыть очередь из числа детей-сирот, ожидающих положенного им от государства жилья. В следующие три года на эти цели будет увеличено субсидирование средств из федерального бюджета. А реализация шестилетней программы будет отражена в госпрограмме «Жилище».

Глава региона призвал сразу действовать по направлению строительства нового жилья, сохранности квартир и домов, в которых дети–сироты жили раньше, и которые закреплены за ними, а также социальной поддержки, помощи сохранения семьи для ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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