2019-12-18T15:03:47+03:00
Общество

Без воды остались два района Саратова

Ремонтируют водопровод
Дарья Вострикова
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Сегодня, 18 декабря, без воды остался ряд улиц в Ленинском и Октябрьском районах Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», ограничения связаны с работами на водопроводе.

Ориентировочно до 20:00 обещают вернуть воду на Аткарскую улицу 12\14, Разина 13\31.

До полуночи придется подождать жителям улицы Навашина 7-9, 11а, Геофизической 31/45, 42/48, 50/54, Безымянной, а также частного сектора на Геофизической улице.

В квадрате улиц Рахова, Чапаева, Московской и Челюскинцев водоснабжение вернут ориентировочно до 6:00 19 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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