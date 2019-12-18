Без воды остались два района Саратова
Ремонтируют водопровод
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Сегодня, 18 декабря, без воды остался ряд улиц в Ленинском и Октябрьском районах Саратова.
Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», ограничения связаны с работами на водопроводе.
Ориентировочно до 20:00 обещают вернуть воду на Аткарскую улицу 12\14, Разина 13\31.
До полуночи придется подождать жителям улицы Навашина 7-9, 11а, Геофизической 31/45, 42/48, 50/54, Безымянной, а также частного сектора на Геофизической улице.
В квадрате улиц Рахова, Чапаева, Московской и Челюскинцев водоснабжение вернут ориентировочно до 6:00 19 декабря.
ИСТОЧНИК KP.RU