В Саратове рецидивист похитил аккумулятор из магазина
Мужчину задержали
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Полиция Ленинского района раскрыла кражу аккумулятора из магазина, расположенного на проспекте 50 лет Октября.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, преступление произошло с 12:00 до 13:30 2 декабря.
Вчера, 17 декабря, стражи порядка задержали предполагаемого вора, им оказался 39-летний рецидивист, который признался в содеянном.
На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU