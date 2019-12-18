В Саратове рецидивист похитил аккумулятор из магазина

СЕГОДНЯ 14:58 2019-12-18T14:58:14+03:00

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Полиция Ленинского района раскрыла кражу аккумулятора из магазина, расположенного на проспекте 50 лет Октября.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, преступление произошло с 12:00 до 13:30 2 декабря.

Вчера, 17 декабря, стражи порядка задержали предполагаемого вора, им оказался 39-летний рецидивист, который признался в содеянном.

На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU