Женщина отдала 400 тыс. рублей долга из страха никогда не покинуть Вольский район
Ее транспорт арестовали
Изменить размер текста:
В отношении жительницы Саратова завели несколько производств за долги по услугам ЖКХ, налогам и кредитам, штрафам ГИБДД.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, гражданка недодала свыше 400 тыс. рублей.
Выяснилось, что у нее есть автомобиль марки Hyundai, который арестовали.
Также женщине запретили покидать страну, после чего та явилась в отдел и отдала всю сумму.
Выяснилось, что ее побудило к выплате желание поехать за границу, которое она бы не смогла осуществить.
ИСТОЧНИК KP.RU