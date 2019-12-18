Женщина отдала 400 тыс. рублей долга из страха никогда не покинуть Вольский район

СЕГОДНЯ 14:53 2019-12-18T14:53:30+03:00

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В отношении жительницы Саратова завели несколько производств за долги по услугам ЖКХ, налогам и кредитам, штрафам ГИБДД.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, гражданка недодала свыше 400 тыс. рублей.

Выяснилось, что у нее есть автомобиль марки Hyundai, который арестовали.

Также женщине запретили покидать страну, после чего та явилась в отдел и отдала всю сумму.

Выяснилось, что ее побудило к выплате желание поехать за границу, которое она бы не смогла осуществить.

ИСТОЧНИК KP.RU