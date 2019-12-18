Безработный саратовец выманил у ребенка телефон
Сумма ущерба составила почти 15 тыс. рублей
Изменить размер текста:
Полиция Фрунзенского района раскрыла мошенничество в отношении 16-летнего школьника.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 15 августа в 15:30 неизвестный у дома №145 на Рабочей улице обманом завладел его Samsung Galaxy a3 стоимостью почти 15 тыс. рублей.
Вчера, 17 декабря, предполагаемого злоумышленника задержали, им оказался 24-летний местный житель, который неоднократно сидел в тюрьме. Мужчина не стал отрицать содеянное.
У него изъяли похищенное и отправили ждать решения уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU