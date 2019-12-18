2019-12-18T14:49:37+03:00
Происшествия

Безработный саратовец выманил у ребенка телефон

Сумма ущерба составила почти 15 тыс. рублей
Дарья Вострикова
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Полиция Фрунзенского района раскрыла мошенничество в отношении 16-летнего школьника.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 15 августа в 15:30 неизвестный у дома №145 на Рабочей улице обманом завладел его Samsung Galaxy a3 стоимостью почти 15 тыс. рублей.

Вчера, 17 декабря, предполагаемого злоумышленника задержали, им оказался 24-летний местный житель, который неоднократно сидел в тюрьме. Мужчина не стал отрицать содеянное.

У него изъяли похищенное и отправили ждать решения уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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