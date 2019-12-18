Жительница Саратова отдала 200 тыс. долга из страха лишиться машины

СЕГОДНЯ 14:46 2019-12-18T14:46:14+03:00

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На исполнении в Октябрьском районном отделе судебных приставов находилось производство о взыскании с жительницы Саратова 200 тыс. рублей в пользу физического лица.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, добровольно отдавать деньги гражданка не хотела. Запрос в учетно-регистрирующие органы показал, что у должницы есть автомобиль, но обнаружить его по месту регистрации женщины не удалось.

Та отрицала факт наличия машины, а позже пришла в районный отдел, чтобы дать объяснения.

В этот момент сотрудники проверили близлежащую территорию и обнаружили тот самый автомобиль.

Из страха потерять свое имущество женщина полностью погасила долг.

ИСТОЧНИК KP.RU