Жительница Саратова отдала 200 тыс. долга из страха лишиться машины
На исполнении в Октябрьском районном отделе судебных приставов находилось производство о взыскании с жительницы Саратова 200 тыс. рублей в пользу физического лица.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, добровольно отдавать деньги гражданка не хотела. Запрос в учетно-регистрирующие органы показал, что у должницы есть автомобиль, но обнаружить его по месту регистрации женщины не удалось.
Та отрицала факт наличия машины, а позже пришла в районный отдел, чтобы дать объяснения.
В этот момент сотрудники проверили близлежащую территорию и обнаружили тот самый автомобиль.
Из страха потерять свое имущество женщина полностью погасила долг.
ИСТОЧНИК KP.RU