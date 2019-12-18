Без отопления остались свыше 12 тыс. жителей Энгельса
Авария произошла в Летном городке
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Сегодня, 18 декабря, свыше 12,5 тыс. жителей летного Городка в Энгельсе остались без отопления и горячей воды.
Как рассказали «КП-Саратов» в администрации Энгельсского района, причиной отключений стала утечка на магистральной трубе диаметром 400 мм в районе ЦТП.
В зону отключения попали 74 домов и шесть социальных объектов.
Над решением проблемы работают две аварийные бригады, они планируют закончить работу в течение дня.
ИСТОЧНИК KP.RU