Без отопления остались свыше 12 тыс. жителей Энгельса

СЕГОДНЯ 14:20 2019-12-18T14:20:39+03:00

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Сегодня, 18 декабря, свыше 12,5 тыс. жителей летного Городка в Энгельсе остались без отопления и горячей воды.

Как рассказали «КП-Саратов» в администрации Энгельсского района, причиной отключений стала утечка на магистральной трубе диаметром 400 мм в районе ЦТП.

В зону отключения попали 74 домов и шесть социальных объектов.

Над решением проблемы работают две аварийные бригады, они планируют закончить работу в течение дня.

ИСТОЧНИК KP.RU