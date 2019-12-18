Мужчина зарезал соседку в общежитии Саратова. Вынесен приговор
В Энгельсе Саратовской области вынесен приговор 36-летнему мужчине.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его признали виновным в убийстве.
Суд установил, что вечером 24 августа мужчина распивал алкоголь с 47-летней соседкой на общей кухне общежития. Во время застолья женщина нецензурно оскорбила собутыльника, а потом ушла.
Мужчина разозлился, схватил нож и кинулся за женщиной. Он догнал ее в коридоре и ударил лезвием в сердце.
Потерпевшая успела рассказать о случившемся соседям, которые вышли на шум, а после этого скончалась.
Суд отправил злоумышленника в колонию строгого режима на 9,5 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU