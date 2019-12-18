2019-12-18T13:35:50+03:00
Происшествия

Мужчина зарезал соседку в общежитии Саратова. Вынесен приговор

Женщина обругала собутыльника во время застолья
Екатерина Семенова
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В Энгельсе Саратовской области вынесен приговор 36-летнему мужчине.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его признали виновным в убийстве.

Суд установил, что вечером 24 августа мужчина распивал алкоголь с 47-летней соседкой на общей кухне общежития. Во время застолья женщина нецензурно оскорбила собутыльника, а потом ушла.

Мужчина разозлился, схватил нож и кинулся за женщиной. Он догнал ее в коридоре и ударил лезвием в сердце.

Потерпевшая успела рассказать о случившемся соседям, которые вышли на шум, а после этого скончалась.

Суд отправил злоумышленника в колонию строгого режима на 9,5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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