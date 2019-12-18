В Романовском районе рецидивист выставил окно ради кражи техники
По делу проводится проверка
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Полиция Романовского района раскрыла кражу в селе Большой Карай.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, с 9 по 16 декабря неизвестные выставили окно в доме, принадлежащему его сыну.
Оттуда пропали две акустические колонки, сварочный аппарат, аккумулятор, болгарку, монитор.
Предполагаемого преступника задержали, им оказался 33-летний местный рецидивист.
У него изъяли похищенное, по делу проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU