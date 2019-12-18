2019-12-18T13:33:14+03:00
Происшествия

В Романовском районе рецидивист выставил окно ради кражи техники

По делу проводится проверка
Дарья Вострикова
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Полиция Романовского района раскрыла кражу в селе Большой Карай.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, с 9 по 16 декабря неизвестные выставили окно в доме, принадлежащему его сыну.

Оттуда пропали две акустические колонки, сварочный аппарат, аккумулятор, болгарку, монитор.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 33-летний местный рецидивист.

У него изъяли похищенное, по делу проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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