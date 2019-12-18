До конца года абоненты КВС смогут погасить долги без пени

СЕГОДНЯ 13:25 2019-12-18T13:25:22+03:00

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Одним из условий предоставления абонентам услуг КВС является своевременная оплата потребленного ресурса. В случае образования задолженности абоненту направляется требование о ее погашении. С момента получения указанного требования неплательщику необходимо в 5-дневный срок оплатить задолженность через ООО «СарРЦ» или кассу ООО «КВС» (ул. Советская, 10). Во втором случае платежи идут без комиссии.

Обращаем внимание потребителей, что если до 31 декабря текущего года долг перед ООО «КВС» будет погашен в полном объеме, то в январе спишутся пени и удастся избежать лишних расходов и проблем, связанных с судебным взысканием.

В случае отказа от оплаты в добровольном порядке компания оставляет за собой право обращения в суд с требованием о взыскании задолженности, что существенно увеличит размер долга, поскольку приведет к возложению на потребителя дополнительных судебных расходов и взысканию пени в порядке и размере, предусмотренными частью 14 статьи 155 Жилищного кодекса РФ.

На стадии исполнения судебного акта судебными приставами – исполнителями будут приняты меры принудительного взыскания (наложение ареста на денежные средства, находящиеся на банковских картах, иное имущество; ограничение выезда за пределы РФ и другие). Кроме того, ООО «КВС» вправе предоставить информацию о наличии персональной задолженности в Бюро кредитных историй в соответствии с Федеральным законом «О кредитных историях» № 218-ФЗ от 30.12.2004г., что может привести к отказу в выдаче кредитных средств.

Кроме того, в случае образования у абонента задолженности за два и более расчетных периодов компания вправе произвести отключение потребителя от услуг водоснабжения и водоотведения. Современные технологии позволяют произвести отключение не только отдельных строений, но и конкретных квартир в многоэтажных домах.

ИСТОЧНИК KP.RU