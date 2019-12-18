В Саратове парень угнал чужой ВАЗ

СЕГОДНЯ 13:24 2019-12-18T13:24:33+03:00

На него завели уголовное дело

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Полиция Заводского района раскрыла угон у 44-летнего мужчины.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, с 20:00 16 декабря до 5:30 17 декабря кто-то уехал на его ВАЗ-21043, припаркованном на улице Азина.

Машину нашли на той же улице, у дома №25.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 17-летний учащийся техникума, на которого завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU