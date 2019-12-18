В Саратове парень угнал чужой ВАЗ
На него завели уголовное дело
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Полиция Заводского района раскрыла угон у 44-летнего мужчины.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, с 20:00 16 декабря до 5:30 17 декабря кто-то уехал на его ВАЗ-21043, припаркованном на улице Азина.
Машину нашли на той же улице, у дома №25.
Предполагаемого преступника задержали, им оказался 17-летний учащийся техникума, на которого завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU